Горняк22: Барнаульцы часами стояли в очереди на вакцинацию у ТЦ «Праздничный»

Очередь Фото: iStok

Несмотря на то, что открываются новые пункты, спрос на вакцинацию в городе высокий. После наступления нерабочей недели горожане поспешили поставить прививку

Жители Барнаула пожаловались на очереди, которые скопились 30 октября возле мобильного пункта вакцинации от ковид, расположенного у ТЦ «Праздничный», сообщает «Barnaul22».

Очевидцы рассказали, что простояли в очереди четыре часа. Так, на каждого человека медики тратят три-пять минут. При этом температура воздуха на улице была всего +2 градуса.

На опубликованных кадрах видно, что возле ТЦ стоит толпа людей.

Из-за ажиотажного спроса на вакцинацию на фоне введенных ограничений с 30 октября власти приняли решение открыть дополнительные пункты вакцинации – в ТЦ «Весна» и около ТЦ «Праздничный». Однако, судя по всему, это не помогло избавиться от очередей.

Ранее горожане пожаловались на очереди на вакцинацию в горбольнице №12.

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