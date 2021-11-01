Горняк22: Глава Роспотребнадзора рассказала о риске вновь закрыть границы

Самолет Фото: pixabay.com

В России высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом. Однако российские власти пока не планируют закрывать границы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости закрывать границы сейчас нет, так как распространение инфекции идет внутри страны, сообщает ТАСС.

«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», – сказала она в интервью.

По словам главы ведомства, среди приезжающих из заграницы очень мала доля тех, у кого оказывается положительный ПЦР-тест – всего 1%. При этом завозные случаи удается сразу блокировать, так как россияне проходят тестирование.

Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома в объявленный российскими властями нерабочий период. По ее словам, это необходимо, чтобы минимизировать количество контактов с другими людьми и снизить риск распространения коронавируса.

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