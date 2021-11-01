Горняк22: Власти нашли подрядчика для строительства части трассы Бийск – Абакан

Автомобиль. Дорога. Трасса Фото: Pexels

Для многих регионов эта дорога очень важна, потому что она дает дополнительные выходы в Республики Хакасия и Тыва, а также Красноярский и Алтайский края. А оттуда — в другие страны

В Хакасии определили подрядчика для строительства первых семи километров трассы Бийск — Абакан, сообщает «Деловой Бийск». Им стала компания «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (Красноярск).

Компания победила в ходе аукциона и теперь обязана построить дорогу на участке Вершина Теи – Шора – Изыхгол в Аскизском районе Хакасии.

Контракт с ней будет заключен на сумму почти 525 млн рублей. Двухполосный участок дороги победитель должен построить до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделил более 130 млн рублей на строительство дороги Абакан – Бийск.

ТОЛК