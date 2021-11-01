Горняк22: Жителей Алтайского края призвали помочь пожилым людям распечатать QR-код

Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay.com

В Алтайском крае пока еще не все пожилые люди способны самостоятельно найти и распечатать свой QR-код. С этим им могут помочь неравнодушные граждане

Жителей Алтайского просят помочь пожилым людям и тем, «кто далек от современных технологий», распечатать QR-коды, чтобы попасть в заведения. Об этом сообщает министерство соцзащиты региона.

«Те, кто вакцинировался, свои QR-коды могут легко найти на «Госуслугах», скачать и показывать их на своих смартфонах. Но что делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий? Помочь в этой ситуации может тот, кто находится рядом», – говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве попросили обратить внимание на своих пожилых друзей, знакомых, соседей.

Распечатать QR-код также можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ.

С 30 октября в Алтайском крае ввели пропускную систему с использованием QR-кодов. Однако в первый же день появились сообщения в соцсетях о том, что в некоторых ТЦ соответствующие меры нарушаются.

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