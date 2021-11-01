Горняк22: Жильцы колхозных домов в алтайском селе отстояли свои квадратные метры

Ипотека. Ключи. Дом Фото: pixabay

Жители 30 сельских домов просили о помощи: они всю жизнь прожили в колхозных квартирах, а теперь их выселяют на улицу

Жители села Барановка Змеиногорского района отстояли свое право на жилье, которое они получили будучи сотрудниками местного колхоза. Об этом сообщают «Вести22».

Напомним, летом 2021 года местное хозяйство СПК имени Шумакова уведомило жильцов многоквартирников об увеличении арендной платы сразу в пять раз. Такое решение якобы приняли на общем собрании правления СПК. Таким образом, плата за жилье у некоторых достигла 18 тысяч рублей, что нереально для селян. За отказ платить им пообещали выселение.

История уходит корнями в 80-е годы, когда колхоз позвал на работу доярок, скотников, трактористов и выдавал им сразу ключи от квартир. Многие из них прожили в квартирах десятки лет.

Жители обратились в администрацию, прокуратуру, в СМИ. Проверка прокуратуры показала, что жилье не принадлежит колхозу и инициировала передачу жилплощадей в ведомство муниципалитету. Решение вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

ТОЛК