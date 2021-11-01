Горняк22: Жительнице Барнаула пришел налог на прибыль после погашенного кредита

Налоги Фото: pixabay.com

Женщина выплатила взятый в банке кредит, однако налоговая сочла, что она получила прибыль, и выставила ей нескромный налог

Жительнице Барнаула Марии насчитали налог на прибыль после погашенного кредита, сообщает «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Она рассказала, что 5 февраля 2020 года брала кредит в банке «Открытие», а 24 декабря уже рассчиталась с ним. По какой-то причине банк отправил в налоговую информацию, будто горожанка получила прибыль. В связи с этим ей выставили налог на прибыль в размере 37 431 рублей.

Женщина обратилась в банк с требованием предоставить налоговой корректную информацию. На что в кредитной организации якобы пообещали «рассмотреть данное обращение».

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