Горняк22: Барнаульцам напомнили условия посещения зоопарка после введения QR-кодов

Зоопарк Фото: Минздрав Алтайского края

Пока QR-коды нужны лишь для посещения торговых и торгово-развлекательных центров. Однако с 15 ноября список запрещенных мест пополнится

В Барнаульском зоопарке рассказали о правилах посещения в период действия в Алтайском крае системы пропуска с использованием QR-кодов. Об этом говорится в сообществе зоопарка «ВКонтакте».

Так, в организации отметили, что зоопарка работает в обычном режиме.

«Зоопарк работает! QR-код для посещения не требуется! Приходите», – говорится в сообщении.

Ранее в барнаульском автовокзале также уточнили, что QR-коды для поездки на рейсовых автобусов не нужны.

Напомним, в Алтайском крае на фоне роста заболеваемости коронавирусом с 30 октября ввели специальную пропускную систему в использованием QR – кодов.

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