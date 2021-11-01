Горняк22: В Барнауле в случае снегопада на улицы города готова выйти спецтехника

Дорожные службы Фото: barnaul.org

В Барнауле с 30 октября господствует непогода: дует сильный ветер, идет снег с дождем, на дорогах гололедные явления. Это может затруднить работу транспорта

В Барнауле дорожную технику привели в состояние готовности из-за осадков, которые наблюдаются в городе с 30 октября, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В «Автодорстрое» организовали круглосуточное дежурство диспетчерской службы. В случае выпадения большого количества осадков на дороги выйдут от 30 до 50 единиц техники в смену. При выпадении снега дорожники сначала будут посыпать реагентами мосты, спуски и подъемы на городских магистралях.

Готовность технического парка организации к зимнему сезону оценивается в 100%. Автопарк включает в себя 248 единиц снегоуборочной техники. Это лаповые снегопогрузчики, грейдеры, фронтальные погрузчики, шнекороторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины. Песчано-соляная смесь заготовлена в полном объеме – 44 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что в Барнауле и Алтайском крае 31 октября и 1 ноября будет снег, местами мокрый, с дождем и ветром.

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