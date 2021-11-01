Горняк22: На юг Алтайского края обрушился мощный снегопад и укрыл трассу

Снег. Трасса Фото: pexels.com

Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в регионе будет снежная и ветреная погода. Так, 30 октября в регионе местами прошел снег с дождем

В Змеиногорском районе установился снежный покров на федеральной трассе А-322, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

«Трасса на Змеиногорск. Снег лежит», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что вся трасса покрыта снегом. Кроме того, основательный снежный покров лег в полях по краям трассы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объявлен штормпрогноз из-за ветра и снега.На большей части территории края пройдут дожди со снегом, местами возможны гололедные явления. Также ожидается появление снежного покрова.

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