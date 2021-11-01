Горняк22: «Песня спета»: бийчане пожаловались на запустение городского озера

Озеро Фото: Инцидент Бийск

Комментаторы посчитали, что озеро больше похоже на лужу, так как выглядит запущенно и неприглядно. Однако местных беспокоит его судьба

Жители Бийска бьют тревогу из-за судьбы озера Ковалевское, которым никто не занимается, и оно пришло в упадок, сообщает «Инцидент Бийск».

«Никто не занимается им, оно погибает», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что озеро зарастает, «цветет» и в нем плавает мусор.

В комментариях горожане рассказали, что раньше им занималась директор местной школы. А теперь после «посиделок местных жителей» оно начало запустевать.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края бьют тревогу из-за запустения знаменитого озера Уткуль.

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