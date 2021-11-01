Горняк22: Эксперимент «Толка». В ТЦ Барнаула оказалось легко пройти по чужому QR-коду

ТЦ "Огни" Фото: Алексей Кучерявых

Простой эксперимент с использованием чужого сертификата позволил журналисту «Толка» пройти в несколько торговых центров. Многие проходят в ТЦ без QR-кодов, говоря, что идут за продуктами или в аптеку

Вход в торговые центры Алтайского края с 30 октября стал возможен при наличии QR-кода. Его счастливыми обладателями могут стать либо вакцинированные в течение года, либо переболевшие коронавирусом в последние полгода. По бумажным прививочным сертификатам тоже пускают.

В первый же день новой для нашего региона меры по борьбе с распространением COVID журналист «Толка» Алексей Кучерявых проехал по нескольким ТЦ Барнаула и попытался попасть туда. Система, как и ожидалось, работает несовершенно: где-то легко получилось пройти по чужому QR-коду, а где-то их наличие и вовсе не проверяли.

В «Ультру» – по чужому сертификату

Во второй половине дня 30 октября в ТЦ «Ультра» был открыт только один вход. QR-коды проверяли двое мужчин. Одному из них я со смартфона показал сертификат коллеги о вакцинации от СOVID-19.

30 октября, 12:33

В Алтайском крае «криво» заработала система QR-кодов

Очевидцы рассказали, что в некоторых торговые центры никого не впускают на входе, в другие же горожане проходят беспрепятственно

На просьбу предъявить паспорт немного порылся в рюкзаке. Охранник даже не стал сверять данные: инициалы, дату рождения, и уже в следующее мгновение я вошел в ТЦ.

Внутри торгового центра оказалось пусто. Продавец местной кофейни Анастасия рассказала, что даже для выходного дня людей стало меньше как минимум вполовину.

Продавцы из ювелирного отдела рассказали, что за полдня у них было всего два покупателя – и те определились с выбором еще накануне.

Магазин сумок, портмоне, ремней и перчаток в этот день и вовсе не работал. В соседних отделах рассказали, что якобы девушка, которая там торгует, не прошла вакцинацию, поэтому до работы ее не допустили.

«Гулливер» на QR-коды «забил»

После хоть какого-то контроля в «Ультре» поразило, что в «Гулливер Парке» на пр. Красноармейском QR-коды и вовсе не проверяли. Без проблем поднялся на эскалаторе на второй этаж. В отделе парфюмерии и товаров для парикмахерских услуг продавцы рассказали, что здесь QR-коды проверяют непосредственно продавцы.

ТЦ Гулливер Фото: Анна Меньшикова

В канцелярии, в отделе мужской одежды и в еще одном большом магазине одежды и обуви торговля при этом шла в обычном режиме. Справедливости ради стоит отметить, что покупателей просили надеть маски, но QR-коды не проверяли. За все время пребывания в «Гулливере» я эту процедуру так и не увидел.

Привычная жизнь ЦУМа

30 октября не проверяли QR-коды и в ЦУМе. Ни на входе, ни в отделах: никто даже не пытался потребовать подтверждение о вакцинации.

Продавец женской одежды и обуви Ирина рассказала, что утром пришла на работу, как обычно, никаких сертификатов или QR-кодов работодатель и арендатор с нее не спрашивали. Девушка добавила, что число покупателей убавилось в разы, а это плохо отразится на ее зарплате.

Двойной контроль в ТЦ «Galaxy»

Эксперимент с чужим сертификатом в «Galaxy» оказался курьезным. Охранник наотрез отказался признавать открытую страницу на Госуслугах: предъяви QR-код, и всё тут.

Я достал из кармана QR-код на бумажном носителе. Контролер его отсканировал и, разумеется, ему открылась та же самая страница.

ТЦ «Galaxy» Фото: Виталий Барабаш

Дальше охранник попросил предъявить паспорт. Говорю, что забыл. Тогда он спросил дату рождения, и тут я ошибся всего лишь в одном дне. На этом пришлось раскрыть карты и показать удостоверение журналиста.

Выходящие из ТЦ посетители возмущались: мало того, QR-коды проверяют на входе, их требуют едва ли не в каждом отделе при покупке. А это уже двойной контроль.

Не удалось пройти по чужому сертификату в ТЦ «Первомайский». Здесь тоже все было строго: данные в сертификате сверяли с теми, что указаны в паспорте. Не сходится – гуляй, Вася!

В «Пионере» доходило до драк

Доступ практически на весь первый этаж ТЦ «Пионер» был открыт для всех. Здесь расположен гипермаркет «Лента» и аптеки, куда можно без QR-кодов. Трудно без них попасть на верхние этажи.

Но и здесь я легко прошел по чужому сертификату, без паспорта. Позже мне удалось повторить этот трюк в «Огнях» и в «Европе».

Один из охранников «Пионера» рассказал, что первый день с QR-кодами получился жарким. Многие вели себя агрессивно и чуть ли не бросались в драку, из-за чего приходилось вызывать полицию.

В «Весне» почти получилось

ТЦ «Пионер» Фото: Алексей Кучерявых

В ТЦ «Весна» охранники едва не купились на авантюру, но в последний момент все же проявили бдительность. Они заметили, что всего лишь одна буква в инициалах, указанных в сертификате на Госуслугах, не совпадает с данными в паспорте.

Решаюсь пойти дальше, и говорю, что в сертификате ошибка, с которой пытаюсь разобраться. Тогда охранники предложили сверить дату рождения, и здесь мне снова пришлось признаться в журналистском эксперименте.

В «Весне» именно 30 октября открылся дополнительный пункт вакцинации. Туда, разумеется, пропускали без QR-кодов. Также без них можно пройти в «Пятерочку», «Новэкс», аптеки и салоны связи. За руку никто никого не сопровождает.

Напомним, 30 и 31 октября журналисты и читатели «Толка» сообщали, что в ТЦ «Сити-центр» без кодов пускали в аптеки, спортклуб и супермаркет, как и положено. В ТЦ «Огни» контроль строгий, но некоторым удалось «прорваться» по «чужим» документам. В «Арсидоме» на пр. Ленина не сверяют QR-коды с паспортом, а пока смотрят у одного человека, другие проходят вообще без всяких документов.

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