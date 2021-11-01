Горняк22: Время инвестиций: эксперт рассказала, каким будет ноябрь для всех знаков зодиака

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Последний осенний месяц пройдет для некоторых знаков зодиака весьма напряженно. Однако середина ноября обещает быть благоприятной и принесет немало интересного

Профессиональный астролог Наталья Сова дала несколько рекомендаций читателям «Толка» как, с точки зрения энергии, эффективно провести ноябрь.

Первая неделя месяца пройдет напряженно. Конфликтность, травматичность и аварийность дополнятся эмоциональным спадом и упадком сил, в том числе обострятся финансовые вопросы.

Новолуние 5 ноября начнет коридор затмений. В этот период актуальными станут темы финансов, умение зарабатывать как своим собственным трудом, так и с привлечением внешних ресурсов. Это удачный момент погрузиться в тему инвестиций и рассмотреть это для себя как возможность. В эти дни астролог советует познакомится со своими внутренними талантами, которые скрыты от всех, в том числе и от самих себя. Также велик риск потратить накопления на незапланированные покупки и оказаться под влиянием мошенников.

13 ноября Марс войдет в оппозицию с Ураном. Это ухудшит положение дел в любовных отношениях, велика вероятность разрывов. По словам астролога, пошатнутся могут даже самые идеальные браки.

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Период с 6 по 19 ноября будет благоприятен для смены работы и поиска себя в новом деле.

19 ноября ожидается лунное затмение на оси Телец – Скорпион. Телец позволит распознать способы того, как заработать деньги, а Скорпион преумножит их. Это событие заложит фундамент финансовых трендов на 2022-2023 года. Умение обращаться с финансами, отказывать себе в моменте, а также планирование бюджета даст возможность среди кризиса и хаоса выстоять свои ресурсы.

Астролог рекомендует расширять горизонты своих знаний, привлекать единомышленников, создавать партнерские отношения и использовать интуицию.

Конец ноября будет благоприятен для торговли, обучения, написания каких-либо важных работ. Этот период может сильно удивить представителей всех знаков зодиака, важно лишь сохранять спокойствие и не впадать в панику.

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