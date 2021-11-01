Горняк22: Один знак ждет большая любовь: астрологический прогноз с 1 по 7 ноября

Пара. Любовь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

На этой неделе у Близнецов появятся тайные недоброжелатели, у Раков — вспыхнут чувства к старым друзьям, а у Козерогов откроются новые возможности в профессиональной сфере

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать на неделе с 1 по 7 ноября всем знакам зодиака.

Овен

По словам астролога, эта неделя – не лучшее время для внедрения новых идей. Попытки хвататься за все подряд не приведут к желаемому результату, особенно это касается сферы финансов и карьеры. Лучше всего Овнам отстаивать уже занятые позиции и сосредоточиться на текущих проектах. На этой неделе велика вероятность завести новых друзей.

Телец

Тельцы на этой неделе будут чувствовать себя выбитыми из колеи. Партнеры в личных или же деловых отношениях могут предъявить им различные претензии. Хорошо будут складываться взаимоотношения с начальством, возможны новые интересные проекты. Астролог советует представителям знака внимательнее относиться к своему здоровью и быть осмотрительными в сдаче отчетов.

Близнецы

У Близнецов в это время активизируются тайные недоброжелатели. Разговоры и сплетни за спиной, по словам эксперта, могут негативно отразиться на работе и взаимоотношениях с коллективом. Отвлечься от этих проблем помогут духовные практики и медитации. Близнецы на этой неделе будут стараться проводить время со своей семьей, пробовать себя в новом хобби и планировать путешествие.

Рак

Семья Фото: pixabay.com

У представителей знака в это время активизируется сфера любви и творчества. Даже в самой рутинной работе они буду стараться применять свои таланты. У некоторых на этой неделе вспыхнут чувства к старым друзьям, которые перерастут в долгие романтические отношения. Астролог уверена, что Ракам благоприятно решать вопросы, связанные с наследством и недвижимостью. Не лучший период для выяснения отношений с партнерами по браку и бизнесу.

Лев

По словам астролога, у Львов обострятся проблемы и противоречия между семьей и работой. Очень важно будет найти баланс в этих сферах жизни. Представителям знака следует быть осмотрительными на дорогах и внимательно относиться к своему здоровью. Время хорошо подходит для общения с партнерами, возможно внедрение новых идей и успешное ведение совместных проектов.

Дева

У тех представителей знака, которые заняты семейным бизнесом, связанным с недвижимостью и строительством, появятся хорошие идеи, которые в будущем принесут ощутимый доход.

Весы

Бизнес. Сотрудничество. Переговоры Фото: Pexels

Весам астролог не рекомендует делать капиталовложения, брать кредиты или займы. Велика вероятность попасть в ловушку мошенников. Благоприятными моментами на этой неделе будет какое-либо обучение и появление новых знакомств. Представители знака в кругу знакомых будут блистать своей харизмой и очарованием.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут активны и энергичны. Свое внимание они сфокусируют на самих себе и собственных делах, что приведет к недовольству их партнеров. Отдушину представители знака найдут в моментах уединения, они заглянут вглубь себя и, возможно, начнут заниматься духовными практиками. Астролог советует быть Скорпионам внимательными в деловых поездках и командировках. Удаленная работа принесет им хороший доход.

Стрелец

Представители знака на этой неделе предпочтут уединения, многие из них займутся изучением своего внутреннего мира и откроют в себе экстрасенсорные способности. В это время у Стрельцов могут объявиться тайные недоброжелатели, которые подпортят репутацию в рабочем коллективе.

Козерог

Женщина Фото: pexels.com

Фокус внимания Козерогов будет направлен на общественную деятельность. Возможно обретение влиятельных друзей, перспективные проекты с единомышленниками. По словам астролога, у представителей знака есть хорошие перспективы в развитии карьеры, возможен выход на новый уровень.

Водолей

Водолеи будут сосредоточены на своих профессиональных достижениях. Они нацелены подняться по карьерной лестнице, что может вызвать недовольства у домочадцев. Это время хорошо подходит для того, чтобы расширить границы бизнеса, получить профессиональные знания или повысить квалификацию.

Рыбы

Рыбы в это время расширят свой кругозор, будут много общаться с людьми из других стран и путешествовать. Это позволит представителям знака поставить перед собой новые перспективные цели. Период хорошо подходит для повышения квалификации и внутренней работы над собой.

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