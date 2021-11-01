Горняк22: Детсад-ясли с комнатой психолога построят в новом жилом квартале Барнаула

Детский сад Фото: Алтайгражданпроект

В Барнауле утвердили проект нового детского сада, который появится в недавно сданных жилых комплексах. В нем будет шесть групп на 140 мест, кабинеты психолога и логопеда

Новый детский сад с ясельными группами построят в ближайшие годы в Барнауле. Он разместится в квартале 2037 (за старой «Лентой») между ЖК «Краски» и ЖК «Питер», которые уже находятся на стадии сдачи-заселения. Проект рассмотрели и без замечаний утвердили на градосовете 28 октября.

Шесть групп, включая ясли

Согласно документам, здание разместится на участке площадью 3,4 тыс. кв. метров и будет состоять из двух блоков: административного и группового. Первый включает в себя два этажа, в планировке которых – прачечная, медицинский и процедурный кабинеты, кухня с несколькими цехами, администрация, комнаты психолога, логопеда, изостудия, музыкальный и спортивный залы.

Второй блок – трехэтажный. Здесь предполагается две ясли-группы для детей до трех лет, а также по одной группе младшего, среднего, старшего возрастов и еще одна подготовительная к школе. В общей сложности учреждение рассчитано на 140 человек.

Стены здания выполнят из силикатного кирпича с облицовкой металлокассетами и линеарными панелями по навесной системе. На прилегающей территории запроектированы три игровые площадки с травянисто-песчаным покрытием, а также физкультурная зона, поверхность которой будет из резиново-полимерной крошки.

18 октября, 10:08

В Барнауле построили детский сад с изостудией и видеонаблюдением

Всего с 2018 по 2021 год в краевой столице создали около четырех тысяч мест в детских садах. Сейчас в городе продолжается строительство детского сада №281 (квартал 2033) мощностью 330 мест

Кроме этого будут территории для мусора и сушки белья, тротуары с плиточным покрытием, асфальтированная парковка на 16 машино-мест. Свободные участки озеленяются газонами и цветниками.

Детсад-трансформер

У членов градосовета возникли вопросы по количеству мест в учреждении, которых может оказаться недостаточно, учитывая то, что район стремительно разрастается. А также по поводу инсоляции – маленькое здание садика закрыто с двух сторон массивными 10-16-этажными новостройками.

Главный архитектор компании «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров, который занимался разработкой, рассказал, что детсад рассматривали еще несколько лет назад в рамках планировки квартала 2037 и утвердили на градосовете.

«Сейчас квартал уже построен, дома введены в эксплуатацию, а детский сад остался последним объектом. Все расчеты здесь остаются прежними, так как в планировке квартала ничего не изменилось», – пояснил архитектор.

Он также заметил, что это специально разработанная серия типовых проектов повторного применения. Она универсальная и трансформируемая. Изначально здание состояло из четырех групповых блоков, размещенных в форме бабочки. Предполагалось, что их количество можно сокращать в зависимости от площади и конфигурации участка.

«На рассматриваемой территории мы видим только одну секцию с пристроенной общественной частью – это самый маленький вариант. Потому что здесь возникла необходимость построить детсад меньшей вместимости. Чем уникален и хорош проект, практически в любом положении и ориентации эти групповые секции инсолируются со всех сторон», – пояснил Башкиров.

Еще одно замечание коснулось мусорных площадок, близко расположенных как к самому детскому саду, так и к спортивной зоне. Но архитектор уточнил, что разработчики предусмотрели контейнеры в герметичном ящике. Роспотребнадзор такое размещение допускает и нормативам оно соответствует.

К тому же, добавил вице-мэр Андрей Федоров, этим бакам не дают заполняться на 100%, а вывозят отходы заранее, поэтому нарушения санитарной обстановки не допустят. Он предложил поддержать проект, и участники единогласно его приняли. Также чиновник добавил, что детский сад будет строиться в рамках бюджетного финансирования, о сроках выполнения работ пока не сообщается.

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