Горняк22: В Барнауле иностранные студенты не могут получить QR-коды

QR-код Фото: pixabay.com

В Алтайском крае с 30 октября заработала новая пропускная система в ТЦ – по предъявлению QR-кода о вакцинации. Как оказалось, не все могут попасть в ТЦ, даже пройдя вакцинацию

Иностранные студенты, которые проходят обучение в вузах Барнаула, пожаловались, что не могут получить QR-коды, чтобы посещать ТЦ. Об этом говорится на странице barnaul.insta в Instagram.

«Мы вакцинированы, но у нас нет QR-кода, так как мы иностранцы, у нас нет вида на жительство в России», – говорится в сообщении.

Иностранцы призвали вмешаться в ситуацию и помочь им получить заветные QR-коды.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду. С этого времени запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

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