Горняк22: Барнаульца осудят за спрятанный сверток с марихуаной

Полиция Фото: Толк

Задержанный признался, что наркотическое вещество принадлежит ему. Однако он уверяет, что нарвал его для личного употребления

В Барнауле задержали 35-летнего мужчину за хранение 189 граммов марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Сотрудники наркоконтроля получили данные, что ранее судимый горожанин хранит у себя наркотики. Во время обысков в гараже у него нашли растения, похожие на коноплю. Экспертиза показала, что это марихуана общим весом 189 граммов.

Барнаулец признался и рассказал, что дикорастущую коноплю он нарвал для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае экс-главу отдела полиции судят за торговлю наркотиками.

ТОЛК