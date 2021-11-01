Горняк22: В Сибири убили двух несовершеннолетних девочек — подозреваемый задержан

Полиция Фото: pixabay.com

Девочек нашли возле дома с многочисленными травмами. При этом одна из них скончалась на месте, а другая умерла в больнице

В городе Кызыл Республики Тува нашли тела двух девочек, девяти и 14 лет, сообщает «360tv». Они погибли от многочисленных травм.

Силовики уже задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 23-летний местный житель, который раньше уже был судим.

По данным Mash, детей нашли возле дома по ул. Лопсанчапа. Предположительно известно, что одна девочка погибла на месте, вторая уже в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области бывшего отчима и его подельницу подозревают в ритуальном убийстве 15-летнего подростка.

ТОЛК