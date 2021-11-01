Горняк22: Два человека пострадали в ДТП с перевертышем рядом с Семинским перевалом

ДТП Фото: МВД по РА

Серьезное ДТП произошло в Республике Алтай: автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Пострадали два человека, водитель была трезвая

Вечером 29 октября на 597-м километре Чуйского тракта (в Онгудайском районе, недалеко от Семинского перевала) автомобиль Toyota Avensis слетел с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

За рулем авто находилась 36-летняя жительница Горно-Алтайска. В момент ДТП она двигалась в сторону Онгудая со стороны Шебалино и не справилась с управлением.

В результате аварии пострадали два пассажира иномарки – 36-летняя жительница села Ябоган и 33-летняя жительница Горно-Алтайска.

Водитель автомобиль была трезвая. По данному факту возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в столб после массового ДТП в Барнауле.

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