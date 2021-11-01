Горняк22: Две легковушки столкнулись в Барнауле и блокировали движение трамваев
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Сегодня в Барнауле наблюдается непогода, которая ухудшает видимость и дорогах. Горожан предупреждали об осадках и гололедице
Днем 31 октября на улице Челюскинце в Барнауле произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».
После столкновения машины перекрыли движение трамваев.
На кадрах видно, что у обоих автомобилей сильно разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с перевертышем рядом с Семинским перевалом.