Горняк22: Две легковушки столкнулись в Барнауле и блокировали движение трамваев

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Сегодня в Барнауле наблюдается непогода, которая ухудшает видимость и дорогах. Горожан предупреждали об осадках и гололедице

Днем 31 октября на улице Челюскинце в Барнауле произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

После столкновения машины перекрыли движение трамваев.

На кадрах видно, что у обоих автомобилей сильно разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с перевертышем рядом с Семинским перевалом.

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