Горняк22: В Бийском районе задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал

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Молодой мужчина находился на дороге и его сбил водитель на иномарке. После случившегося автомобилист скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции задержали 19-летнего водителя, который сбил пешехода в бийском селе Малоугренево, и скрылся с места ДТП, сообщает «Бийский рабочий».

Поздно вечером 30 октября молодой человек на автомобиле Toyota Camry сбил 58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. После ДТП он скрылся с места.

Пешеход скончался на месте ЧП. В течение двух часов водитель был задержан.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили посмертно фельдшера, которую сбили на трассе.

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