Горняк22: «Не дорабатываете!» Алтайские депутаты обсудили работу с молодежью в регионе

Екатерина Четошникова Фото: Анна Меньшикова

Глава молодежного управления края призналась, что «в данный момент отсутствует механизм, который позволял бы системно» проводить профилактику среди молодежи и больше с ней работать

В Алтайском крае депутаты в первом чтении приняли новый законопроект о молодежной политике, отменив ранее действующий. Некоторые законодатели назвали документ рамочным, другие посетовали, что молодежь в нем предстает немощным сообществом, которого нужно поддерживать и воспитывать. А это не так.

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Это была уже вторая попытка со стороны профильного краевого управления внести законопроект. Первый раз документ не дошел даже до сессии, так как, по данным инсайдеров, оказался очень сырым и непрофессионально подготовленным.

После утверждения этот закон заменит прежний, которому уже больше 20 лет. В прошлом году базовый закон приняли на федеральном уровне, поэтому возникла потребность привести в соответствие. Однако, как объяснила глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко, поправок было так много, да и время диктует другие требования, что решили полностью обновить документ.

Что за закон

Этот закон, по словам главы молодежного управления края Екатерины Четошниковой, соответствует потребностям молодежи и создает эффективную систему ее поддержки. А также определяет цели, задачи, принципы и приоритетные направления молодежной политики.

По словам Четошниковой, предполагается создание молодежных центров по всему краю, поддержка молодежного самоуправления. Это должно способствовать наиболее полной самореализации молодых людей.

Определены также направления поддержки – в сферах образования, труда, молодых семей, тех, кто находится в сложной ситуации, талантливых ребят и т. д.

Из-за повышения возраста, до которого человек считается молодым (35 лет), в Алтайском крае, соответственно, резко – на 40% – выросло число тех, кто может себя причислить к этой категории – с 428,3 тысяч до 597,3 тысяч человек.

Молодежь есть, политики нет

Учитывая события 2021 года, когда именно молодежь, массово вышедшая на протесты, обратила внимание властей на работу с ней, законопроект вызвал довольно бурную дискуссию. Четошниковой пришлось «отбиваться».

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«Я общаюсь с молодежью. Они говорят: закон есть, молодежь есть, а молодежной политики нет, во всяком случае, системной, комплексной. Я искал сообщения, с кем вы обсуждали законопроект. Нашел публикацию, что на базе общественной палаты проводилось обсуждение. Увидел Василия Ивановича Куца – он, конечно, вечно молодой, – видел ваших сотрудников. А кто та молодежь, которая принимала участие в обсуждении? Что они предлагали?» – задал тон лидер справедливороссов в АКЗС Александр Молотов.

Глава управления ответила, что законопроект обсуждали со студотрядами, национальной лигой студклубов, волонтерами Победы и волонтерами-медиками, с вузовскими организациями, другими организациями. По ее словам, прошло более 12 встреч.

«А какие потребности молодежи реализует данный законопроект?» – продолжила допрос Евгения Боровикова из фракции ЛДПР.

Четошникова в ответе сделала акцент на создании инфраструктры – создании коворкинг-центров, оснащенных оборудованием, мебелью. За год в крае открыли 12 новых коворкингов, похвасталась глава управления. В них есть «все, что нужно молодежи»: музыкальные инструменты, компьютеры, проекторы, выставочные пространства, территории для проведения различных игр, квестов, квизов и т. д.

Однако Сергей Писарев из «Единой России» сказал, что управление явно не дорабатывает и привел аргументацию:

«А мы много говорим, что сейчас все ушли в интернет-пространство, что в том числе и там происходит и воспитание, и пропаганда интересных вещей, и популяризация деятельности. Вы сказали, что в Алтайском крае около 500 тыс. человек молодежи. Смотрим вашу страницу в Instagram – 1 тыс. подписчиков. У зоопарка – 60 тысяч. Вы не доводите свою информацию до самой молодежи. Если 500 тысяч будут на вашей странице, будет вам честь и хвала».

Александр Лазарев поинтересовался, а позволит ли исполнение этого закона препятствовать таким трагическим случаям, как недавно в Казани.

Четошникова сказала, что «закон позволит усилить профилактическую работу с молодежью на местном уровне» – сообща со специалистами образования, здравоохранения, других сфер.

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«Закон позволит выстроить систему, которая будет направлена на профилактику и бОльшую работу с молодежью, потому что в данный момент отсутствует такой механизм, который позволял бы это делать системно», – честно призналась глава управления, занимающая этот пост с ноября 2018 года.

А Владислав Вакаев обратил внимание на то, что положение молодежи в законе – как «ущемленной группы».

«Через слово – «защита», «поддержка», «воспитание». Я считаю, что дух закона должен быть в другом. Мы должны понимать колоссальный потенциал молодежи», – сказал он.

По его словам, в федеральном законе этот момент четко отражен, а у нас нет.

Его поддержала Мария Прусакова, которая отметила, что сейчас молодежная политика – это набор мероприятий. А молодежи нужно дать только возможность – учиться, получить первую работу, зарплату, жилье. «Она сама свое возьмет», – резюмировала она.

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