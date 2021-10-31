Горняк22: В Алтайском крае «криво» заработала система QR-кодов

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

Очевидцы рассказали, что в некоторых торговые центры никого не впускают на входе, в другие же горожане проходят беспрепятственно

С 30 октября на территории Алтайского края ввели пропускной режим с использованием QR-кодов по указу губернатора. Пока ограничения работают в торговых и торгово-развлекательных центрах: пройти туда можно по кодам привитых или переболевших, бумажным сертификатам привитых или медотводам и паспорту.

«Нарушают пропускной режим!»

Читатели «Толка» сообщают, что не везде система работает, как надо. Так, в «Арсенале» за Домом быта проверяют QR-коды, но пока смотрят у одного человека, остальные успевают пройти без проверки.

«Мимо меня минимум трое прошли. Кстати, паспорт не смотрели», – сообщил барнаулец Вячеслав.

«В ТЦ «Гулливер» проникла беспрепятственно, хотя я привита и была готова все предъявить», – рассказала «Толку» Наталья.

«В ТРЦ «Огни» двое мужчин тщательно все проверяют. Без кода пропускают только в «Марийку» по дорожке, ограниченной с двух сторон лентами», – отметила читательница Ника.

В ТЦ «Балтийский базар» повесили предупреждающую табличку на входе и на каждом отделе. Продавцы, по словам барнаульцев, должны самостоятельно проверять коды.

Предупреждение о пропускном режиме в ТЦ «Балтийский базар» Фото: «Толк»

В соцсетях уже появились сообщения о якобы нарушениях пропускного режима. Так, в телеграм-канале «В Курсе 22» жительница Барнаула сняла на видео и рассказала, что ее не пустили в супермаркет «Лента» в ТЦ «Пионер» без QR-кода.

По данным паблика Barnaul 22, в ТЦ «Европа» охранники сканируют коды с телефонов или распечаток и сверяют данные с паспортом или правами. В здание открыт только один вход. У некоторых отделов стоят дополнительные проверяющие, которым тоже нужно показать код.

А в соседнем ТЦ «Лето» проверяют через одного, спрашивают, в какой отдел направляется человек. Маски при этом надевать не заставляют.

Как попасть в ТЦ по QR-коду или без него

Чтобы пройти в ТЦ, необходимо показать код с телефона или в распечатке. Сотрудник поднесет сканер и проверит код. Ему высветится дата рождения, инициалы гостя, номер сертификата и частичные паспортные данные. Посетитель обязан показать паспорт или водительские права, чтобы доказать, что код принадлежит именно ему.

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Не привитым и официально не болевшим без медотвода вход открыт в аптеки, объекты розничной торговли по услугам средств связи, магазины с продовольственными и непродовольственными товарами.

На детей правила не распространяются, но с 30 октября по 7 ноября несовершеннолетним запретили посещение ТЦ без сопровождения родителей, опекунов, попечителей либо других взрослых членов семьи.

Напомним, с 15 ноября в театры и концертные залы Алтайского края будут пускать только вакцинированных, переболевших и посетителей с ПЦР-тестом. Непривитые граждане без медотвода могут сдать свои билеты за полную стоимость или обменять их на более поздние концерты и спектакли.

Также в регионе ввели режим самоизоляции для людей от 60 лет и старше. Они могут лишь обращаться за экстренной медпомощью, ходить в аптеку или магазин, а также выгуливать собак рядом с домом и выносить мусор.

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