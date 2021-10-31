Горняк22: Барнаулец «провалил» слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале
Павел Брик Фото: instagram.com/paul_brik/
Жюри сочли, что за их спиной стоит кабацкий певец в возрасте и были удивлены, увидев, что песню исполняет молодой человек
Барнаулец Павел Брик выступил на этапе слепых прослушиваний в шоу «Голос» на Первом канале, однако не прошел его. Программа вышла в эфир 29 октября.
Он исполнил композицию Элтона Джона «Sorry Seems To Be The Hardest Word».
После выступления Градский пояснил, что к нему не повернулся никто из жюри, так как он спел, но не прочувствовал композицию. При этом Леонид Агутин добавил, что пожалел, что не повернулся к молодому парню.
Ранее сообщалось, что 30-летний рубцовчанин Роман Графов прошел этап слепых прослушиваний в шоу «Голос» на Первом канале.