Горняк22: Новый рекорд: 464 зараженных COVID выявили в Алтайском крае за сутки
Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова
В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: почти каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки
464 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе за пандемию соответствующий диагноз подтвердился у 88 091 человека, среди них 6 800 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 30 октября
- 31 больной умер за сутки в Алтайском крае, причиной смерти 29 из них стал ковид. Общее число летальных исходов в регионе достигло 6 242.
- 148 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего перенесли инфекцию и вылечились 62 002 пациента.
- 856 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 300 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 4 816 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободным остается 482 места.
- На утро 30 октября в Алтайском крае прививаются 785 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 108
Бийск – 50
Рубцовск – 29
Калманский район – 24
Славгород – 23
Заринск – 20
Шипуновский район – 12
Топчихинский район – 11
Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район – по 9
Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы – по 7
Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы – по 6
Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 5
Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район – по 4
Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район – по 3
ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы – по 2
Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район – по 1.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начал работать пункт вакцинации от ковида для беременных и кормящих женщин. Он открылся при роддоме № 2 на Комсомольском проспекте. Однако большая часть беременных, как утверждают врачи, все еще избегают прививки.