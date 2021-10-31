Горняк22: Новый рекорд: 464 зараженных COVID выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: почти каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки

464 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе за пандемию соответствующий диагноз подтвердился у 88 091 человека, среди них 6 800 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 30 октября

31 больной умер за сутки в Алтайском крае, причиной смерти 29 из них стал ковид. Общее число летальных исходов в регионе достигло 6 242.

148 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего перенесли инфекцию и вылечились 62 002 пациента.

856 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 300 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

4 816 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободным остается 482 места.

На утро 30 октября в Алтайском крае прививаются 785 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 108

Бийск – 50

Рубцовск – 29

Калманский район – 24

Славгород – 23

Заринск – 20

Шипуновский район – 12

Топчихинский район – 11

Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район – по 9

Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы – по 7

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы – по 6

Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 5

Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район – по 4

Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район – по 3

ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы – по 2

Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район – по 1.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начал работать пункт вакцинации от ковида для беременных и кормящих женщин. Он открылся при роддоме № 2 на Комсомольском проспекте. Однако большая часть беременных, как утверждают врачи, все еще избегают прививки.

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