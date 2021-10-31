Горняк22: В Алтайском крае передали штормпрогноз об ураганах и «снежном дожде»

Снег, ветер. Погода Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в регионе заметно ухудшится погода. В связи с этим жителей края предупредили о соблюдении мер безопасности, в том числе на дорогах

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 31 октября и 1 ноября в Алтайском крае, сообщает сайт регионального гидрометцентра.

Так, в эти дни в крае обещают осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Порывы ветра могут достигнуть до 27 м/с.

В целом в регионе похолодает: температура 31 октября днем составит +2…+7 градусов, 1 ноября – -2…+3. Ночные температуры понизятся до -10. В Барнауле 31 октября будет +2…+4, 1 ноября – 1…+1.

В Гидрометцентре предупреждают, что в эти дни в крае возможно установление снежного покрова.

Ранее синоптики спрогнозировали теплый ноябрь в Западной Сибири. На большей части страны осадков будет около нормы.

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