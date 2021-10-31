Горняк22: Человек-эпоха: умер советский и российский телеведущий Игорь Кириллов

Игорь Кириллов Фото: ru.wikipedia.org/

Лауреат государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха»

Известный советский и российский теле– и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает «Первый канал». Причину смерти не назвали.

Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке).

С 1957 года пришел на телевидение. Он более 20 лет был диктором программы «Время». Возглавлял дикторский отдел на Первом канале и был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.

В 1968 году Кириллов получил звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР.

Ранее стало известно, что умер известный барнаульский джазмен Виктор Манаков.

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