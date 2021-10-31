Горняк22: Известный барнаульский фотограф заснял МКС на фоне Луны

Снимок МКС на фоне Луны Фото: instagram.com/grad.i.ent/

Несколько попыток оказались неудачными. Однако фотограф не стал сдаваться и все же поймал нужный момент и сделал счастливый кадр

Барнаульский фотограф, который публикуют удивительные кадры под ником grad.i.ent, сделал очередной шедевр – заснял МКС на фоне Луны. Кадры он разместил в своем профиле в Instagram.

Он признался, что охотился за этим кадром полгода.

«Идея родилась ещё весной, когда сидя ночью где-то за городом, я вдруг увидел МКС (её ни с чем не спутаешь), которая пролетела достаточно близко от Луны. Тогда я подумал – ведь бывают же места, где она пролетает чётко по диску, и наверно это должно выглядеть круто», – рассказал он.

Барнаулец рассказал, что успешный кадр ему никак не удавалось сделать. Первая попытка оказался провальной, так как фотограф пробил колесо машины, и не успел к назначенному времени «на точку». На второй попытке он ошибся в расчётах, и МКС пролетела мимо. В третий раз идеально чистое небо затянуло тучами. Но он не сдавался, и все же смог поймать момент.

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