Горняк22: Как прикольно поздравить с Хэллоуином 2021 в прозе, стихах и смс

Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels

Ночь с 31 октября на 1 ноября называют «самой страшной» в году — наступает Хэллоуин. Мы подготовились, и предлагаем подборку страшно веселых поздравлений с Хэллоуином в стихах, прозе и смс

Поздравления с Хэллоуином в стихах

27 октября, 8:19

Страшно вкусно: какие необычные блюда приготовить на Хэллоуин-2021

Приближается самая «страшная» ночь в году, поэтому и меню должно быть соответствующим. «Толк» подготовил подборку самых жутких идей для праздничного стола

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

Пусть духи злые

Обойдут ваш дом,

Звеня цепями,

Дух не тронет сон.

Рассвет наступит,

А уж с ним уйдут в туман

Все злые мысли

Огорчений злой дурман!

Поздравления на Хэллоуин 2021 в прозе

Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels

Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений!

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву, дурачиться до ужаса. Безобразной удачи и кошмарного везения!

Поздравления с Хэллоуином-2021 в смс

Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels

Хеллоуин стучится в двери.

Слышишь половицы скрип?

Призрак маленький под дверью

Уж от воя весь охрип.

Нечисть разная гуляет

В этот день и тут, и там.

И тебя я поздравляю,

Заходи, конфетку дам.

Подарит пусть Хэллоуин

Улыбки, позитив и радость,

И для веселья сто причин,

А попугает – только малость!

Источник

ТОЛК