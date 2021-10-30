Горняк22: В Барнауле увеличат число рейдов в ТЦ с полицией и Росгвардией

Торговый центр Фото: Анна Меньшикова

Их посещение возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательного результата ПЦР-теста

В Барнауле увеличат число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений. Такое поручение по итогам заседания городского оперштаба дал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.

Уточняется, что особое внимание уделят общественному транспорту и торговым центрам – с просьбой оказать содействие в проведении рейдов Франк обратился к полиции и Росгвардии.

В администрации напомнили, что посещение ТЦ сейчас возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста в случае медотвода от прививки.

«Кроме того, несовершеннолетние могут посещать ТРЦ только в сопровождении родителей или законных представителей», – отметили в мэрии.

С 15 ноября данные ограничения распространят на посещение предприятий общепита, спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.

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