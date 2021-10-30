Горняк22: Запрет парковки и снегоотвалы: барнаульские дорожники готовятся к зиме

Совещание в мэрии Фото: barnaul.org

По словам руководителя «Автодорстроя», техники все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть потребность города в уборке улиц зимой

На содержание дорожной сети предстоящей зимой из бюджета Барнаула выделено более 350 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для складирования убранного снега подготовили девять площадок. С 8 ноября для беспрепятственной работы снегоуборочной техники вводится запрет на остановку и стоянку транспорта в ночное время на 17 участках дорожной сети», – рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По словам руководителя «Автодорстроя» Андрея Курышина, предприятие готово к зиме. В распоряжении находится 248 единиц техники. В смену может работать до 190 машин, в сутки – до 250 единиц. Кроме того, дорожники в полном объеме заготовили песко-соляную смесь.

«Продолжается процесс обновления дорожной техники, на контроле остается проблема укомплектованности штата. Прошу рассмотреть вопрос о повышении зарплаты сотрудников «Автодорстроя», – подчеркнул Вячеслав Франк.

Кроме того, глава Барнаула поручил особое внимание уделить уборке тротуаров. Андрей Курышин заявил, что в каждом ДЭУ будет бригада, закрепленная за тротуарами районов. Пешеходные дорожки также будет чистить и техника.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские власти выделили 300 млн рублей на закупку дорожной техники для районов. Власти уже купили 60 машин. Кроме того, за счет экономии средств на торгах край приобретет еще десять единиц техники. Всего в этом году на обновление техники муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений выделили 1,1 млрд рублей.

ТОЛК