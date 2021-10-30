Горняк22: Коллективный иммунитет против COVID-19 в Барнауле оценили почти в 70%

Вакцинация Фото: pixabay.com

После объявления о введении в регионе QR-кодов число желающих вакцинироваться резко возросло – до двух тысяч человек в сутки, отметили в минздраве края

Коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции в Барнауле достиг почти 70%. Об этом на городском оперштабе сообщила начальник Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

По ее данным, на сегодняшний день в краевой столице вакцинацию прошли 57% человек, вместе с переболевшими иммунную защиту имеют 68% жителей города.

Власти продолжают указывать на необходимость вакцинировать 80% населения – в Барнауле это 457 тысяч человек.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в пригороде Барнаула открыли два пункта вакцинации от COVID и гриппа.

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