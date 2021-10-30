Горняк22: Врач оценил действие назальной вакцины от коронавируса

Вакцина Фото: pixabay.com

В октябре минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре Гамалеи

Назальная вакцина от COVID-19 будет действовать в течение полугода, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«Этот вопрос требует изучения, но во всяком случае прививаться нужно будет не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», – отметил он.

Эксперт также предположил, что вакцинация «Спутником V», а ревакцинация назальным препаратом, предположительно, сможет защитить человека не только от тяжелой формы коронавируса, но и от заражения вообще.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее рассказала, что врач порекомендовал ей назальную вакцину как дополнительную защиту, поскольку такой препарат неэффективен без основной прививки.

Ранее директор Центра имени Гамалеи назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса. По его словам, повторно прививаться нужно через шесть месяцев. Такой срок обусловлен дельта-штаммом, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень антител. Он также подчеркнул, что сейчас в стране есть все возможности для ревакцинации.

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