Горняк22: Фасады из природного камня, книгомат, сквер: в Барнауле отремонтируют «Шишковку»

Проект реконструкции "Шишковки" Фото: "Строительный надзор и контроль"

В Барнауле планируют отремонтировать библиотеку им. В.Я. Шишкова: утеплить и отделать природным камнем фасады, установить книгомат и благоустроить сквер с арт-объектом

В здании библиотеки им. В.Я. Шишкова, которое расположено на ул. Молодежной, 5 в Барнауле, планируется капитальный ремонт. Проект модернизации фасадов и крыши рассмотрели 28 октября на градосовете, но он вызвал много вопросов. Также для учреждения уже подготовили эскиз благоустройства прилегающего сквера, где может появиться новый арт-объект.

Здание холодное и в трещинах

Как объясняет руководство библиотеки, фасады решили ремонтировать не столько в эстетических целях, сколько в практических. С 2015 года проводилось обследование здания, которое к тому моменту покрылось трещинами. Эксперты заключили, что оно устойчиво, хоть и стоит на песчаных грунтах. Усиления конструкций не требуется, а вот теплопотери высокие.

«Зимой в морозы у нас очень холодно. Поэтому мы и заказали утепление стен. При этом электрика у нас вся была заменена ранее. Еще одна проблема – в 1971 году, когда здание открылось, здесь недозапустили системы вентиляции, и все эти 50 лет оно работало без нее. Половина коробов срезана, восстановить их сейчас невозможно. Почти все помещения обеспечены кондиционерами и сплит-системами», – пояснила директор учреждения Татьяна Егорова.

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Для решения этих проблем компания «Строительный надзор и контроль» разработала проект капремонта фасада и крыши, который и представила на градосовете.

Отделать природным камнем

Проектом предусмотрено утепление наружных стен экструзионным пенополистиролом толщиной 150 мм, а затем облицовка на первых уровнях плиткой из природного камня, на последующих – декоративной минеральной «камешковой» штукатуркой.

Также планируется замена оконных отливов, противопожарной лестницы, кровли с установкой снегозадержателей. Запроектирована новая водосточная система с функцией антиобледенения.

Разработчики предусмотрели еще и перенос хаотично разбросанных по всем фасадам здания коробов кондиционеров на боковую часть. Там их хотят закрыть специальными фальш-панелями из декоративного перфорированного листового металла. При этом для обслуживания техники конструкции решили сделать съемными.

Крыльцо для песен под гитару

Крыльцо тоже предложили отделать плиткой из природного камня, заменить двери и добавить пандус с тактильными наклейками об окончании перил, а объем входной группы увеличить. Это связано с планами библиотеки по расширению и автоматизации услуг. Сейчас здесь находится станция самостоятельной книгосдачи, работающая без участия библиотекаря в любое время.

Скоро планируют разместить и книгомат, который позволит самостоятельно брать литературу. То есть читатель сможет сделать заказ удаленно, сотрудник поместит необходимую книгу в камеру, и в любое время (даже ночью, в нерабочие, праздничные дни) человек сможет ее забрать.

«Также у нас на площадке есть множество летних проектов, например «Открытая библиосреда». На крыльце мы проводим школу игры на гитаре. И планируем расширять такие мероприятия. А для этого учреждению нужны новые пространства как закрытые, так и открытые», – объяснила директор библиотеки планы по капремонту здания и сквера.

Библиотека им. В. Я. Шишкова Фото: «Строительный надзор и контроль»

Однако членов градосовета этот момент сильно смутил. Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров заметил, что если входной узел изменит свои параметры, то это будет считаться не капремонтом, а реконструкцией. А значит, заявленный проект не пройдет экспертизу на начальном или, что еще хуже, на финальном этапе проведения работ.

Библиотека им. В. Я. Шишкова Фото: «Строительный надзор и контроль»

Но проблема в том, что на реконструкцию средства получить вряд ли удастся, пояснила Татьяна Егорова. Для этого требуется попасть в краевую адресную инвестиционную программу. Заявка от «Шишковки» будет подана, но шансов на одобрение мало. Поэтому учреждение пытается провести модернизацию здания именно в рамках капитального ремонта.

Декор стены станет стелой

Еще одним интересным и спорным моментом, который озвучили проектировщики, стал демонтаж барельефа, который сейчас украшает боковой фасад здания. Его предложили установить в качестве арт-объекта в сквере, находящемся за зданием библиотеки. Здесь, кстати, тоже планируют благоустройство, для этого архитектор Петр Анисифоров уже разработал отдельный проект.

Татьяна Егорова пояснила, что для барельефа предусмотрено место, где он встанет на подпорках, как стела. Этот момент тоже насторожил участников обсуждения. Глава комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев напомнил, что элемент не объемный, он предназначен именно для стены, является отличительной чертой здания, и все же предложил оставить его на фасаде.

«И как его можно установить в этом пространстве в сквере в качестве стелы, пока вообще представить невозможно», – поддержал его главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

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Больше всего возмущения предложенный проект вызвал у Петра Анисифорова, который не так давно разработал свой, и его даже согласовали в администрации города. Он также касался фасадов здания, но в основу новых работ не лег, потому что его возможно реализовать только в рамках реконструкции, а сейчас планируется капитальный ремонт.

«Архитектурная часть здания все-таки должна быть выдержана. Здесь целый ряд вопросов к основному фасаду. Вертикальные и горизонтальные элементы должны быть на одном уровне. Пилоны должны войти внутрь. По входной части здесь есть искажение. За счет этого нарушается целостность, ухудшается архитектурный облик. Это проектная организация, в которой нет архитекторов, а данную часть должны готовить только авторы – архитекторы», – раскритиковал он предложенный вариант.

В итоге эксперты предложили доработать эскиз с учетом озвученных замечаний и вынести на повторное рассмотрение.

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