Горняк22: С 1 декабря в Барнауле могут поднять цены за проезд в общественном транспорте

Автобусы Фото: канал "Толк"

Председатель комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев на заседании городской думы выступил с заявлением об изменении стоимости проезда

В мэрии Барнаула предложили поднять цену за проезд на общественном транспорте с 1 декабря 2021 года, сообщают «Вести Алтай».

«Повышение тарифов – вынужденная мера, поскольку городской общественный транспорт находится в критическом состоянии. Действующая стоимость проезда не покрывает расходы компаний», – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, максимальное увеличение на пять рублей планируется только на разовую поездку с оплатой наличными или банковской картой. Для владельцев проездных цена за проезд вырастет на три рубля. Льготникам также сохранят низкую оплату в 8-13 рублей.

Большинство депутатов поддержали инициативу и согласились с ее необходимостью. При этом часть народных избранников также высказались резко против. Окончательное слово остается за главой города.

Ранее Общественная палата Барнаула единогласно выступила за повышение цены за проезд. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, сейчас фактическая себестоимость перевозки превышает действующий тариф за наличный расчет.

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