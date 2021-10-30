Горняк22: В Алтайском крае на 29 октября выявили 454 новых случая коронавируса

Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют более 400 новых случаев заражения инфекцией

454 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошлые сутки. За весь период пандемии ковидом заболели 87 627 человек, среди них 6 637 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 29 октября

26 больных умерли за сутки в Алтайском крае, из них 25 скончались именно от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе составило 6 211.

153 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. С начала пандемии переболели ковидом 61 854 пациента.

847 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 294 подключены к аппаратам ИВЛ.

4 626 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободным остается 291 место.

На утро 29 октября в Алтайском крае прививаются 776,8 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 130,

Бийск – 44,

Рубцовск – 35,

Славгород – 27,

Алейск – 22,

Заринск – 22,

Яровое – 13,

Камень-на-Оби – 9,

Егорьевский, Курьинский и Усть-Калманский районы – по 9,

Благовещенский и Рубцовский районы – по 8,

Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный и Поспелихинский районы – по 7,

Волчихинский и Чарышский районы – по 6,

Каменский и Табунский районы – по 5,

Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский и Шипуновский районы – по 4,

Тогульский район – 3,

Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,

Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский и Усть-Пристанский районы – по 1.

ТОЛК