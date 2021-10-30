Горняк22: В Алтайском крае на 29 октября выявили 454 новых случая коронавируса
Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В Алтайском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют более 400 новых случаев заражения инфекцией
454 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошлые сутки. За весь период пандемии ковидом заболели 87 627 человек, среди них 6 637 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 29 октября
- 26 больных умерли за сутки в Алтайском крае, из них 25 скончались именно от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе составило 6 211.
- 153 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. С начала пандемии переболели ковидом 61 854 пациента.
- 847 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 294 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 4 626 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободным остается 291 место.
- На утро 29 октября в Алтайском крае прививаются 776,8 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 130,
Бийск – 44,
Рубцовск – 35,
Славгород – 27,
Алейск – 22,
Заринск – 22,
Яровое – 13,
Камень-на-Оби – 9,
Егорьевский, Курьинский и Усть-Калманский районы – по 9,
Благовещенский и Рубцовский районы – по 8,
Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный и Поспелихинский районы – по 7,
Волчихинский и Чарышский районы – по 6,
Каменский и Табунский районы – по 5,
Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский и Шипуновский районы – по 4,
Тогульский район – 3,
Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,
Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский и Усть-Пристанский районы – по 1.