Горняк22: Где в Алтайском крае можно поставить прививку от COVID в нерабочую неделю

Вакцина Фото: pixabay.com

Всем желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Также жителей Барнаула просят не забывать носить маски и соблюдать дистанцию

В Барнауле развернули два новых мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Это связано с ажиотажным спросом на вакцинацию на фоне введенных в регионе ограничений, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Таким образом, с 30 октября в городе можно привиться без предварительной записи в следующих точках:

в ТРЦ Весна с 10.00 до 20.00

возле ТРЦ Праздничный с 8.30 до 19.30.

В ТЦ «Геомаркет» пункт работает с 10.00 до 19.00 – сейчас там одновременно работают девять врачей-терапевтов и пять прививочных кабинетов.

Кроме того, продолжают работать без предварительной записи следующие точки:

в мобильном комплексе в поселке Южном возле Городской больницы №10 (ул. Белинского, 2) в будни с 8.30 до 20.00, в выходные с 8.30 до 15.00;

в поликлинике Краевой клинической больницы по адресу (ул. Ляпидевского, 1), в кабинете № 118 по будням с 8.00 до 15-00;

в Городской больнице № 4 (Барнаул, ул. Юрина, 166а) в кабинетах 314, 315, 320 с 8-00 до 18-00

в Бийске в Консультативно-диагностическом центре по адресу: ул. Советская, 33 в кабинете № 118 в будни с 08:00 до 16:00

в Рубцовске в Клинико-диагностическом центре по адресу: Федоренко, 21-а в кабинете № 18б в будни с 08:00 до 16:00.

По предварительной записи поставить прививку можно в Диагностическом центре Алтайского края по адресу(просп. Комсомольский, 75А) в будни с 13.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

Также в вакцинации участвуют 90 медучреждений края, для вакцинации жителей удалённых сел по-прежнему используют мобильные фАПы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин. Сейчас в крае прививку поставили больше 300 беременных женщин, ещё несколько сотен вакцинировались до беременности. По словам медиков, заболевших ковидом среди них нет.

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