Горняк22: Алтайское правительство объяснило, учтут ли бумажный сертификат вместо QR-кода

Сертификат о профилактических прививках Фото: "Толк"

Бумажные прививочные сертификаты будут действовать наравне с QR-кодами при наличии в них печатей и подписей и при предъявлении паспорта

В правительстве Алтайского края рассказали, что делать привитым людям, у которых нет QR-кода. Таких много среди пенсионеров, так как не все из них владеют навыками пользования интернетом, а также все военные, сведения о вакцинации которых засекречены.

1

Смогут ли жители Алтайского края проходить в общественные места по бумажным сертификатам о вакцинации?

Да, смогут. Достаточно предъявить сертификат профилактической прививки на бумажном носителе или документ, выданный уполномоченной медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию (справка о вакцинации).

2

Как получить QR-код пожилым гражданам, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги»?

Люди, не зарегистрированные на госуслугах, могут сделать это с помощью сотрудников МФЦ. Здесь же, а также в управлениях социальной защиты населения и комплексных центрах социального обслуживания населения им помогут распечатать сертификат с QR-кодом, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции.

Воспользоваться данной помощью можно в рабочие дни, установленные для данных учреждений.

3

Военным не положен QR-код. Как им проходить в общественные места?

Медсанчасти при военных частях не передают сведения о вакцинации военных, поэтому они не отображаются на портале госуслуг. В этом случае у военных на руках должен быть документ, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции, выданный медсанчастью, на бумажном носителе.

Как будут проверять QR-коды, «Толку» ранее рассказывал глава министерства цифрового развития региона Евгений Зрюмов.

ТОЛК