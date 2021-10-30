Горняк22: 188 больных COVID-19 умерли за неделю в Алтайском крае

Больница Фото: Анна Меньшикова

Количество пациентов в реанимациях ковидных госпиталей приближается к тысяче человек. Дышать самостоятельно не могут почти 300 пациентов

188 человек, ранее заболевших коронавирусом, умерли в Алтайском крае за неделю – с 23 по 29 октября. Именно от ковида скончались 166 пациентов, еще 22 больных погибли за это время от осложнений, вызванных COVID-19.

Регион снова вплотную подошел к недельному антирекорду по ковидным смертям – это 196 умерших больных коронавирусом.

За неделю минимальное число смертей за сутки среди ковид-больных зафиксировано 24 октября – 22 случая. При этом 23 и 26 октября скончались по 31 человеку за 24 часа.

С начала пандемии в Алтайском крае произошло уже 6 211 смертельных случаев среди заболевших ковидом. 4 860 человек умерли непосредственно от COVID-19. Еще 1 351 больной скончался от сопутствующих болезней.

За минувшие сутки в крае выявили 454 новых случая коронавируса, 26 человек умерли, 153 выздоровели, в тяжелом состоянии находятся 847 пациентов.

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