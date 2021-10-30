Горняк22: Томенко вызвал главу минздрава из-за скандала в онкодиспансере

Губернатор Томенко и министр Попов поздравили алтайских медиков с праздником Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Глава региона ждет детального отчета в связи с возникшей ситуацией. На вечер пятницы у него запланирована встреча с министром здравоохранения по этому вопросу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился приостановить ликвидацию отделения торакальной хирургии в краевом онкодиспансере после резонанса, вызванного оптимизацией кадров медучреждения. Об этом 29 октября сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Негреев.

По его словам, глава региона также велел «поставить на паузу» процесс увольнения врачей больницы.

«Сегодня вечером губернатор проведет на эту тему совещание с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и зампредседателя правительства Игорем Степаненко», – сообщил Негреев.

Уточняется, что Томенко ожидает, что подчиненные предоставят ему «всю необходимую информацию, касающуюся ситуации».

Ранее стало известно, что четырех опытных медиков онкодиспансера, где к концу года должно произойти слияние двух отделений торакальной хирургии, предупредили о сокращении ставок. Вместо работы в операционной обладателю звания «Лучший врач Алтайского края» и заслуженному врачу РФ предложили должность уборщика.

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