Горняк22: Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Западной Сибири

Осень Фото: pixabay.com

По словам синоптиков, ноябрь для россиян будет теплее, чем обычно, а вот осадков на 90% территории страны ожидается около нормы

В ноябре в Западной Сибири будет теплее нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«На всей территории страны в ноябре будет теплее, чем обычно. Выше нормы ожидается температура на Урале и в Западной Сибири», – рассказал он.

Кроме того, синоптик отметил, что в ноябре на большей части страны осадков будет около нормы.

Ранее стало известно, что в Барнауле на ноябрьские праздники ожидается мороз до -15 градусов (ночью до -20). На следующей неделе в город придет серьезное похолодание после теплой и сухой погоды. Также синоптики обещают осадки.

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