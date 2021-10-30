Горняк22: 30 октября парк «Центральный» закрывают для подготовки к зиме

Осень Фото: pixabay.com

Временно парк будет закрыт для посещений. С 30 октября там будут проводить профилактические работы и готовить территорию к зиме

С 30 октября в Барнауле парк культуры и отдыха «Центральный» закроют на профилактические работы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Перед началом зимы на территории парка проведут профилактические работы, а также после холодов зальют ледовый каток.

Дата открытия парка к зимнему сезону станет известна позже.

Ранее «Толк» сообщал, что детский городок в экостиле монтируют в барнаульском парке «Изумрудный». Сейчас там установили разноуровневые деревянные столбы для будущих спортивных и игровых сооружений. На них появятся мостики, качели, домик, горки и карусели. Подобные сооружения сейчас завершают в Мизюлинской роще.

ТОЛК