Горняк22: Пять продуктовых ярмарок откроют в субботу в Барнауле

Продуктовая ярмарка Фото: pixabay

Они пройдут как в центре города, так и в пригородной зоне с ценами ниже среднерыночных – разница в стоимости составит до 30%

В Барнауле в субботу, 30 октября, будет работать пять продовольственных ярмарок. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Время работы площадок – с 10.00 до 14.00.

Где будут работать ярмарки

Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в

поселок Научный Городок

проспект Ленина, 152

село Лебяжье, ул. Центральная, 65а

микрорайон Затон, ул. Водников, 11

Ранее «Толк» рассказывал о том, что алтайские пчеловоды считают закупочные цены на мед заниженными.

ТОЛК