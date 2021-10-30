Горняк22: Пять продуктовых ярмарок откроют в субботу в Барнауле
Продуктовая ярмарка Фото: pixabay
Они пройдут как в центре города, так и в пригородной зоне с ценами ниже среднерыночных – разница в стоимости составит до 30%
В Барнауле в субботу, 30 октября, будет работать пять продовольственных ярмарок. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Время работы площадок – с 10.00 до 14.00.
Где будут работать ярмарки
Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в
поселок Научный Городок
проспект Ленина, 152
село Лебяжье, ул. Центральная, 65а
микрорайон Затон, ул. Водников, 11
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