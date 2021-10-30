Горняк22: В Барнауле вакцинацию устроили в ТЦ с входом по QR-коду и на улице при +2

Очредь на вакцинацию Фото: "Барнаул 22"

Из-за очередей с 30 октября в городе запускают еще две площадки, однако к организации их работы у горожан возникли вопросы

Власти Барнаула спешно развертывают дополнительные площадки для вакцинации от коронавируса на фоне ажиотажного спроса на прививки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Уточняется, что новый пункт в субботу откроют, в частности, в ТРЦ «Весна». При этом не понятно, как будут пропускать в здание, ведь именно с 30 октября в регионе доступ на такие объекты будет закрыт без QR-кода.

Кроме того, еще одну площадку запускают возле ТРЦ «Праздничный» – здесь заработает мобильный пункт. Барнаульцам, очевидно, придется не легко дождаться очереди – на выходных в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с похолоданием до +2 градусов днем, мокрым снегом и ветром до 20 м/с.

Между тем в соцсетях появились кадры, сделанные у ТЦ «Геомаркет», где пункт вакцинации не закрывали. На них видно, что очередь из десятков людей растянулась по улице. Вероятно, ажиотаж вызвало введение системы QR-кодов.

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