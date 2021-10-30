Горняк22: Астрологи рассказали, когда каждый знак зодиака станет богатым

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По словам астрологов, люди знака Водолей, возможно, станут обеспеченными в 40 лет, а Рыбы могут узнать, что такое роскошная жизнь в 35 лет

Овны станут материально обеспеченными ближе к 40 годам, а Тельцам удача улыбнётся чуть раньше – в 39 лет, сообщает «Слово и Дело».

Близнецам богатства придётся ждать до 50 лет, а представители знака Рак станут богачами уже в 45 лет.

Материальные блага упадут на Львов в 27 лет, а вот Девы станут состоятельными только отпраздновав 55-летие.

Раньше всех ни в чем себе не отказывать смогут Весы. Для них уже в 20 лет деньги проблемой не будут. Скорпионы накопят достаточно денег к 40 годам.

Для Стрельцов финансовое благополучие наступит в 30 лет, Козероги начнут жить в достатке с 28 лет.

Между тем, вероятно, что астрологи говорят о возможности богатства, но реально для этого нужно немало потрудиться.

Ранее астрологи назвали пять знаков, которым повезет в ноябре. Этот ноябрь в целом будет благоприятным месяцем, но нескольким знакам зодиака повезет особенно. По словам астрологов, Овнам будет везти в карьере и финансовых делах, а Девам звезды готовят творческий прорыв.

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