Горняк22: Порывистый ветер и около +4 градусов ожидается 30 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

В регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий: 31 октября и 1 ноября в крае прогнозируют сильный ветер, снег и похолодание

30 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +3…+8 градусов. В этот день на большей части территории края ожидаются небольшие, а местами умеренные осадки – пройдут дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в субботу столбики термометров покажут около +3…+5 градусов. Без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы достигнут 13 м/с.

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