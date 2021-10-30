Горняк22: День тренера 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Тренер. Спортсменки Фото: pixabay.com

Ежегодно 30 октября в России отмечают День тренера. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем тренера в стихах

Спасибо, тренер, за старания,

За тренировки, за советы,

За силы воли воспитание

И на вопросы все ответы!

Желаю, чтоб тренировали

С огромной радостью Вы всех,

Чтоб новых целей достигали

И шли туда, где ждет успех!

Нас тренируете, сил не жалея,

Мы понимаем, всё это, взрослея.

Что душу свою Вы нам отдаёте,

Только к победам, нас Вы ведёте! Спасибо за это от души говорим,

Мы Вас уважаем, любим и чтим.

Счастья желаем Вам только пути,

До пика побед, чтоб смогли Вы дойти!

Тренером быть — это трудно и важно,

Чтобы вести нас к победе отважно,

Где-то хвалить, иногда поругать,

Главное четко нас тренировать.

Вас от души мы сейчас поздравляем,

С тренера днем и здоровья желаем,

Сил и удачи, любви, вдохновения,

На тренировках побольше терпения!

Поздравления с Днем тренера в прозе

Уважаемые наши тренеры, поздравляем вас с вашим праздником! Вы как бойцы невидимого фронта, день изо дня выращиваете новые таланты и дарования. Вы своим примером внушаете желание идти к цели и добиваться успехов, учите бороться и побеждать. Желаем вам и дальше оставаться в такой прекрасной форме и вести своих воспитанников к успеху.

Футбол. Спорт Фото: Толк

Я желаю получать только кубки, чтобы медали висели на груди, а грамоты напоминали о важных соревнованиях. Пусть все первые места будут Вашими, чтобы на пьедестале светить улыбкой, гордиться собой и стремиться к идеалу. С днем тренера!

Поздравляю с Днём тренера. Желаю в жизни всегда занимать уверенную позицию, смело шагать навстречу успеху, достойно проявлять себя в тренерской деятельности, быть мудрым и сильным наставником для своих воспитанников. Здоровья Вам, только побед и только оптимистичного настроения!

Поздравления с Днем тренера в смс

Спорт Фото: телеканал «Толк»

День тренера сегодня,

Душевно поздравляю,

Вам новых чемпионов

Я воспитать желаю.

С Днем тренера! Успехов

Вам в жизни и в труде.

Преодолеть помехи,

Быть лидером везде.

Тренер, мы Вас поздравляем,

От души благодарим.

Вы – пример для нас и лидер,

Счастья Вам, здоровья, сил!

Источник

ТОЛК