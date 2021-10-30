Горняк22: День тренера 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
Тренер. Спортсменки Фото: pixabay.com
Ежегодно 30 октября в России отмечают День тренера. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем тренера в стихах
Спасибо, тренер, за старания,
За тренировки, за советы,
За силы воли воспитание
И на вопросы все ответы!
Желаю, чтоб тренировали
С огромной радостью Вы всех,
Чтоб новых целей достигали
И шли туда, где ждет успех!
Нас тренируете, сил не жалея,
Мы понимаем, всё это, взрослея.
Что душу свою Вы нам отдаёте,
Только к победам, нас Вы ведёте!
Спасибо за это от души говорим,
Мы Вас уважаем, любим и чтим.
Счастья желаем Вам только пути,
До пика побед, чтоб смогли Вы дойти!
Тренером быть — это трудно и важно,
Чтобы вести нас к победе отважно,
Где-то хвалить, иногда поругать,
Главное четко нас тренировать.
Вас от души мы сейчас поздравляем,
С тренера днем и здоровья желаем,
Сил и удачи, любви, вдохновения,
На тренировках побольше терпения!
Поздравления с Днем тренера в прозе
Уважаемые наши тренеры, поздравляем вас с вашим праздником! Вы как бойцы невидимого фронта, день изо дня выращиваете новые таланты и дарования. Вы своим примером внушаете желание идти к цели и добиваться успехов, учите бороться и побеждать. Желаем вам и дальше оставаться в такой прекрасной форме и вести своих воспитанников к успеху.
Я желаю получать только кубки, чтобы медали висели на груди, а грамоты напоминали о важных соревнованиях. Пусть все первые места будут Вашими, чтобы на пьедестале светить улыбкой, гордиться собой и стремиться к идеалу. С днем тренера!
Спорт Фото: телеканал «Толк»
Поздравляю с Днём тренера. Желаю в жизни всегда занимать уверенную позицию, смело шагать навстречу успеху, достойно проявлять себя в тренерской деятельности, быть мудрым и сильным наставником для своих воспитанников. Здоровья Вам, только побед и только оптимистичного настроения!
Поздравления с Днем тренера в смс
День тренера сегодня,
Душевно поздравляю,
Вам новых чемпионов
Я воспитать желаю.
С Днем тренера! Успехов
Вам в жизни и в труде.
Преодолеть помехи,
Быть лидером везде.
Тренер, мы Вас поздравляем,
От души благодарим.
Вы – пример для нас и лидер,
Счастья Вам, здоровья, сил!
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