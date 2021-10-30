Горняк22: В Алтайском крае ускорилась годовая инфляция в сентябре

Продукты. Магазин Фото: pixabay.com

Из-за снижения цен на овощи в сентябре, инфляция в крае немного замедлилась. Однако некоторые продукты в этот период сильно подорожали

Годовая инфляция в Алтайском крае в сентябре составила 8,7%, сообщает пресс-служба отделения Центробанка по Барнаулу. Месяцем ранее этот показатель был 8,6%.

Скачок цен в первый месяц осени сдержали овощи, так как замедлился, например, рост цен на картофель. Уборка урожая в этом году затянулась, поэтому в августе местного картофеля было меньше, чем обычно. А в сентябре, когда собрали основной урожай, цены начали падать.

В сентябре в регионе наблюдалось замедление годового роста цен и на другие овощи — огурцы и помидоры. Это связано с увеличением производства тепличных овощей в Сибири.

Кроме того, из-за роста мировых цен на зерно подорожали корма для животных. В связи с этим в крае поползла вверх стоимость куриного мяса, свинины, говядины и продуктов их переработки — колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

Также выросшие затраты производителей, в том числе на оборудование и упаковку, спровоцировали рост цен на «молочку». Например, пастеризованное молоко в сентябре стоило на 4,5% больше, чем в сентябре прошлого года, йогурт —на 3,8% дороже.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не ожидают резкого скачка цен на гречку. Сейчас в регионе убрано порядка 5 млн тонн зерновых и зернобобовых в натуральном весе, что позволяет полностью закрыть потребности зерноперерабатывающих предприятий региона.

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